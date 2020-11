Perfis. Campeão de votos, Cabo Natal quer mandato ‘junto ao povo’

Campeão de votos na eleição para vereador em Nova Odessa no último dia 15, Cabo Natal falou brevemente ao NM sobre o sucesso nas urnas e o que espera para o mandato que começa em 1o de janeiro. Policial Militar há décadas na cidade, Natal fez uma campanha ‘enxuta e barata’ mas bombou nas urnas com 1.187 votos.

Ele bateu os nomes do PSDB e se sagrou o mais votado, levando o Avante a ter, pela primeira vez, vereador na cidade. Depois de surpreender o meio político, Natal disse que vai tentar um mandato com conselhos locais nos bairros, ajudando a orientar a população e não perder o foco em cobrar o fim da corrupção no setor público.