Nova Odessa renova com cabo, mulher, negro e gestor

Uma mulher, um cabo dos bombeiros, um gestor público e um candidato negro foram a ‘novidade’ na eleição deste ano em Nova Odessa. Foram definidos os nomes dos oito vereadores e da vereadora eleitos para ocupar as nove cadeiras da Câmara de Nova Odessa no mandato 2021/24. As eleições de 15 de novembro tiveram apenas três reeleitos de imediato, mas outros dois deles já ocuparam a vereança quando estavam de suplentes. Portanto, são cinco eleitos com experiência no Poder Legislativo e quatro novatos na função.

Foram eleitos, por ordem de votação: Cabo Natal (Avante), 1.187; Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho (PSDB), 894; Wagner Morais (PSDB), 891; Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), 697; Oséias Domingos Jorge (DEM), 670; Levi Rodrigues Tosta (DEM), 613; Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio (PSD), 604; Paulo Henrique Bichof (PODE), 440; e Márcia Rebeschini (PV), com 396 votos.

E na eleição para prefeito, o escolhido pela população foi o vereador de quatro mandatos Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), com 12.071 votos (39,68%), superando Dr. Lourenço (PSDB), com 10.192 (33,51%), Capitão Jackson (Avante) com 4.422 (14,54%), Tiago Lobo (PV) com 2.596 (8,53%), Thiago Beroco (PT) com 803 (2,64%) e Professor Bi (MDB), com 335 votos (1,10%).