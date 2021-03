Camargo deve comandar DEM SB e Gil aposta em Rezende federal

O marqueteiro Flávio de Camargo deve assumir o comando DEM em Santa Bárbara d’Oeste. Até o ano passado ligado ao sindicalista e ex-vereador Cláudio Peressim, Camargo deve reunir seu grupo político e migrar para o DEM. “Devo assumir a presidência do partido e fazer dobradinha ano que vem com o deputado federal Paulo Corrêa Jr”, disse ao NM. Peressim segue no Patriotas, que deve ser comandado pelo vereador Felipe Corá e que tem como postulante a sair candidato ano que vem o ex-vereador Edivaldo Batoré.

GIL QUER REZENDE A FEDERAL– Presidente do Patriotas de Americana, o empresário Cláudio Gil disse ao NM que estuda lançar o ex-vereador Welington Rezende candidato a deputado federal ano que vem. Candidato a vice na chapa com Giovana Fortunato/PDT em 2020, Rezende seria a dobrada dela na cidade- ela federal e ele estadual. Mas o PDT talvez tenha outros planos para ela e Gil vê ali uma brecha para aposta mais alta com W.R.