Giovana na alta com alto comando do PDT

Segunda colocada na eleição de 2020 para a prefeitura de Americana e consolidada como nome forte do PDT para a região, a ex-vereadora Giovana Fortunato segue com a ‘moral alta’ com o alto comando nacional da legenda. Esta semana ela participou junto com o presidente nacional do partido Carlos Lupi de uma live de mais de hora para discutir a política nacional.

VICE, PAI E TEBALDI- Além de Giovana, participou da live o vice-prefeito de Maceió Ronaldo Lessa. Lupi elogiou muito Giovana e o pai e o ex-marido dela que ajudaram a articular a ida dela para o partido. Lupi disse que ‘aposta muito em Giovana no PDT de São Paulo’. Ela já foi cotada a ser candidata a vice-governadora ou mesmo governadora pelo partido. Mas a tendência maior é que ela repita a disputa feita em 2018- quando saiu candidata a deputada federal.