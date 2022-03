Caiu no golpe do instagram e perdeu R$ 1 mil

Um funcionário público estadual de Santa Bárbara d’Oeste foi vítima do golpe da ‘venda falsa’ pelo Instagram. O golpe tem se tornado comum com contas de conhecidos hackeadas. Em Americana, um ex-vereador teve a conta hackeada em fevereiro (leia mais).

O homem de 58 anos morador do Mollon registrou boletim de ocorrência no Plantão Policial informando que na segunda-feira, por volta das 21h30, sua esposa viu no Instagram de uma amiga a venda de uma geladeira e de uma TV por R$ 3,2 mil. Foi combinado de pagar R$ 1 mil via pix e o restante na entrega. O depósito foi feito via pix no endereço fornecido pelo estelionatário, no Banco Itaú Card, em nome de I.V.S. Alguns minutos depois foi solicitado mais um depósito de R$ 1 mil para a entrega.

Nesse momento a vítima constatou ter caído num golpe, pois não conseguiu mais falar no Instagram. Entrou em contato com sua nora que trabalha com a pessoa que noticiou a venda dos eletrodomésticos e foi informado que esta não estava vendendo nada e que seu instagram havia sido hackeado.

