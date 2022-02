O ex-vereador de Americana Téo Feola teve telefone clonado e sua conta no instagram hackeada esta segunda-feira. Golpistas usaram as contas do insta e whatsapp para ‘vender’ telefones celulares a preços baixos desde que fossem feitas transferências por PIX para se ‘garantir’ o produto.

Horas depois, ele recuperou a conta e gravou um vídeo e fez uma postagem no instagram.