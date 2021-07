Bolsonaro lidera com folga corrida eleitoral em Santa Bárbara

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera com folga a corrida eleitoral pela sucessão em Santa Bárbara d’Oeste. Pesquisa realizada no último final de semana apontou que ele tem 45,2% das intenções de voto e venceria as eleições em primeiro turno na cidade. Líder nas pesquisas nacionais, o ex-presidente Lula (PT) teria pouco mais da metade dos votos de Bolsonaro, aparecendo com 23,8% das citações. O levantamento ouviu 480 pessoas em 5 regiões de Santa Bárbara no último sábado com margem de erro de 2,8%.

Em Americana, Bolsonaro também lidera, mas não com tanta folga como o observado em Santa Bárbara.

Na segunda linha no levantamento aparecem o provável candidato do PDT ex-governador do Ceará Ciro Gomes (6,9%) e o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro Sérgio Moro (7,3%).

Nome colocado no levantamento estimulado, o apresentador José Luiz Datena (PSL) apareceu em baixa, junto com o governador João Doria (PSDB).