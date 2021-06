Bolsonaro vence Lula em Americana. Ciro em 3o

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera a corrida presidencial em Americana, seguido pelo ex-presidente Lula (PT) . É o que mostra pesquisa realizada no último final de semana. O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece isolado em 3o lugar. O governador de São Paulo João Doria (PSDB) vem em quarto lugar e o apresentador da TV Globo Luciano Huck (sem partido) amarga a lanterna no levantamento que ouviu 475 pessoas em seis bairros/regiões da cidade.

Bolsonaro tem um terço do eleitorado, aparecendo com 33,3% da preferência do eleitorado. Lula vem atrás com 23,8% das respostas. Ciro bate os 8,8% das intenções de voto e Doria tem 1,6%. Huck obteve apenas 0,8% das declarações dos entrevistados. A margem de erro do levantamento é de 2,5% para mais ou para menos.

VÁLIDOS, QUEDA E LULA AGORA Nos votos válidos, Bolsonaro tem 48.2%, contra 38,2% de Lula e 10,5% de Ciro Gomes. O governador de São Paulo João Doria tem apenas 2,1% e Luciano Huck amarga a lanterna na corrida com 1,1%. No primeiro turno de 2018, Bolsonaro alcançou 64,3% dos votos válidos na cidade e perdeu parte do eleitorado em dois anos de mandato.

PESQUISA ANTERIOR- Em janeiro, pesquisa semelhante mostrava Bolsonaro aparecia 38% (queda de quase 5% agora) e levaria em 1o turno. Haddad aparecia com 16,7%. Antes, Doria tinha 4,6% e Ciro e Huck rigorosamente empatados, com 3,3%.