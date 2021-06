Americana sem mortes da Covid. Casos em alta

Americana não registrou mortes da Covid 19 neste quarta-feira. A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira (30) que foram registrados mais 173 novos casos de Covid-19, sendo 62 após realização de Testes Rápidos, dos quais 49 estão em isolamento domiciliar e 13 já recuperados; e 111 após exames PCR, dos quais 16 estão em isolamento domiciliar e 95 já recuperados.

A cidade começa a vacinar a população com 40 anos ou mais esta quinta-feira.

Novos suspeitos

O boletim trouxe sete novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 22.910 casos positivos, sendo 57 internados, 691 óbitos, 669 em isolamento domiciliar, 21.493 recuperados e 141 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 38.743 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. A prefeitura identificou uma diferença de um caso a menos, que pode ter sido ocasionado por alguma duplicidade ou inconsistência do sistema.

Ocupação geral de leitos

Nesta quarta-feira (30), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 95,40% de leitos com respiradores (de 87 no total, 83 estão ocupados) e de 86,45% de leitos sem respiradores (de 96 no total, 83 estão ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 86,67% para leitos com respiradores (de 30 no total, 26 ocupados) e 77,14% sem respiradores (de 35 no total, 27 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e 68,75% sem respiradores (de 16 no total, 11 ocupados).

No Hospital São Francisco a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 22 no total, 22 ocupados).

No Hospital Unimed a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 26 no total, 26 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 23 no total, 23 ocupados).