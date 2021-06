Americana começa a imunizar 40+ esta quinta-feira

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta quarta-feira (30) um novo lote de vacina contra a Covid-19, destinada à população com idade entre 40 a 42 anos. A cidade registrou 12 mortes nesta terça-feira. O município recebeu 730 frascos da vacina AstraZeneca, com cinco doses cada, totalizando 3.650 doses. Na quinta-feira o esquema de vacinação será por agendamento, para os seguintes grupos:

Receberão a primeira dose:

Portadores de comorbidade, pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor, todos com 18 anos ou mais; pessoas com 40 anos ou mais; profissionais da Educação com 18 anos ou mais, além de gestantes e puérperas com 18 anos ou mais.

Receberão a segunda dose:

Profissionais de saúde, profissionais da Educação, gestantes e puérperas e idosos.

Xepa da vacina

As unidades básicas de saúde passarão a receber, a partir desta quinta-feira (1/7), o cadastramento de pessoas com 35 anos ou mais, que desejarem aguardar pelas sobras da vacina.

A Vigilância Epidemiológica esclarece que não se trata de agendamento e os moradores somente serão chamados quando houver doses disponíveis nas unidades, de acordo com as indicações de cada laboratório e critérios estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização.

No caso da vacina AstraZeneca, o imunobiológico possui estabilidade de 48 horas após aberto, podendo ser otimizado no dia seguinte para os grupos elegíveis à vacinação.