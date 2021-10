Americana. Bolsonaro lidera com folga corrida presidencial

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) segue liderando a corrida pela sua sucessão segundo visão do eleitor de Americana. Ele ampliou a vantagem para os adversário e agora tem 41% das intenções de voto, contra 27% do ex-presidente Lula (PT). Os nomes ‘alternativos’ apresentaram pouco ‘arranque’ para o eleitor americanense. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o governador João Doria (PSDB) empatam com 5,9%, enquanto o ex-ministro Mandetta (DEM União Brasil) aparece com 1,9%

O levantamento feito no dia 3 de outubro ouviu 570 pessoas em 6 regiões de Americana e avaliou o governo Chico Sardelli (PV), a intenção de voto para presidente, governador, deputado federal e estadual- todos com cenários estimulados. A margem de erro para a amostra é de 2,5% para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%.

TERCEIRA VIA EM BAIXA– Tanto Bolsonaro quanto Lula subiram no levantamento feito em junho. No levantamento feito anteriormente a pedido do NM, Bolsonaro tinha 33,1% e Lula 23,8%- o presidente subiu 8% e o ex mais 3,2%. Os dois passaram a concentrar ainda mais a atenção do eleitorado.

PESQUISA ANTERIOR- Em junho, Ciro Gomes tinha 8,8%, Doria 1,6% e Luciano Huck 0,8% (aqui trocado por Mandetta).