Alckmin lidera corrida ao Gov SP em Americana

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) lidera a corrida pela sucessão de João Doria (PSDB) em Americana. Governador de São Paulo por 14 anos e com forte ligação com político do interior, Alckmin aparece com 26,5%, com valor 7% maior que o levantamento anterior feito na cidade.

Em segundo lugar na pesquisa estimulada (com disco) aparece o ex-vice de Alckmin Márcio França (PSB), provável parceiro de Alckmin em 2022. França aparece com 17,8% agora, ante 10,2% na pesquisa feita em junho. Nome que deve ser o candidato do PT, o ex-prefeito da capital Fernando Haddad, aparece na terceira posição com 10,6%. Ele oscilou para baixo na comparação com o levantamento anterior, quando tinha 12,7%.

O provável candidato do PSDB na eleição do ano que vem, vice-governador Rodrigo Garcia, amarga a 4a posição no levantamento feito no último dia 3 com 5,7%. Garcia também oscilou para baixo entre junho e outubro. Antes aparecia com 7,2%. Completa a lista de nomes do disco o pré-candidato do Novo, Vinícius Poito, que apareceu com 0,8%

A pesquisa de junho trazia dois nomes não presentes agora- Paulo Skaf (MDB) e Guilherme Boulos (PSol).

Garcia 5.7% França 17.8% Haddad 10.6% Poit 0.8% Alckmin 26.5% Branco/Nulo 14.4% Indeciso 24.2%

O levantamento feito no dia 3 de outubro ouviu 570 pessoas em 6 regiões de Americana e avaliou o governo municipal, a intenção de voto para presidente, governador, deputado federal e estadual– todos com cenários estimulados. A margem de erro para a amostra é de 2,5% para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%.