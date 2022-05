O vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio, aproveitou a visita do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva a Campinas para entregar o título de cidadão novaodessense quer foi concedido ao petista em 2011 por um projeto de lei de autoria do então vereador Antonio José Rezende Silva.

Lula esteve na Vila Soma, em Sumaré, e posteriormente seguiu para Campinas, onde participou de eventos na Unicamp e no The Royal Palm Plaza Resort, onde o vereador Professor Antônio fez a entrega da honraria.

“Estive ao lado do ex presidente Lula e pude entregar em mãos o título. Ele enviou um grande abraço ao povo de Nova Odessa”, disse o vereador.

Professor Antônio afirmou que fez questão de entregar a honraria como uma forma de agradecimento por mais de “R$ 60 milhões investidos na construção de casas e apartamentos populares em Nova Odessa” para famílias de baixa renda por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com a construção de unidades habitacionais do Jardim Terranova e do Residencial das Árvores.

O título de cidadão novaodessense foi concedido em 2011 por uma iniciativa do então vereador Antônio José Rezende Silva. O Decreto Legislativo 131 foi publicado dia 17 de maio de 2011 e o título foi confeccionado pela Câmara, porém o ex-presidente não pode comparecer à sessão solene de entrega, realizada em 08 de dezembro de 2011, e o título ficou sob guarda da Câmara até esta quinta-feira, quando o vereador Professor Antônio se propôs a fazer a entrega pessoalmente.