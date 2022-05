Durante sua passagem pela Vila Soma, na manhã desta quinta-feira (5), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que Willian Souza (PT) será eleito prefeito de Sumaré em 2024. “Eu sei que o William é o vereador mais votado da cidade, é o presidente da Câmara e, se Deus quiser, vai ser prefeito da cidade de Sumaré”, disse Lula em discurso feito no alto do carro de som.

O ex-presidente ainda agradeceu a Willian, dizendo “que, antes mesmo de ser vereador, já era altamente comprometido com a luta da Vila Soma, dedicado em garantir que vocês [as famílias] tivessem direito a esta terra que vocês estão pisando”, disse, discursando para os moradores da ocupação. Willian foi o responsável pela vinda do ex-presidente a Sumaré nesta semana.

O presidente do diretório municipal do PT em Sumaré, Roberto Vensel, endossou a indicação do ex-presidente Lula e afirmou que Willian reúne todas as condições para chegar ao Executivo municipal. “Mesmo sendo jovem, William acumula uma experiência que poucos políticos tiveram em tão pouco tempo de atuação parlamentar. Hoje ele é reconhecido em todo o Estado de São Paulo como a principal liderança dos movimentos de moradia de Sumaré e região, especialmente pelo grande trabalho para derrubar as reintegrações de posse e conduzir o processo de regularização da Vila Soma. Para nós, do Partido dos Trabalhadores, é natural que ele conquiste mais espaço e contribua ainda mais para transformar Sumaré em uma referência para nossa região. É para isso que vamos trabalhar nos próximos anos e o Willian já tem a confiança de todo o PT para ser o próximo prefeito da cidade”, destaca Vensel.

Vereador mais votado da cidade em 2020, com 4.477 votos, Willian Souza tem 34 anos, está em seu segundo mandato legislativo. Há quase quatro anos está à frente da presidência da Câmara Municipal de Sumaré, onde foi reeleito por unanimidade pelos vereadores. Em sua trajetória, além da luta pela moradia popular, destaca-se no combate à desigualdade, na luta pelos direitos das mulheres, das minorias sociais e atua na ampliação e garantia de direitos para os trabalhadores.

Como presidente da Câmara, adotou medidas que garantiram economia aos cofres públicos, como a devolução de 16 veículos que eram alugados e a redução no valor pago em gasolina e telefonia móvel. Ainda no âmbito administrativo da Câmara, foi responsável pela nomeação de novos servidores concursados, o que aumentou a produtividade, otimizou procedimentos internos e melhorou o atendimento ao público.

Com origens no movimento estudantil, Willian Souza já foi recebido em Brasília pelo ex-presidente Lula, pela ex-presidenta Dilma Rousseff, por ex-presidentes do Senado e ministros do Supremo Tribunal Federal, além de deputados e senadores para tratar de temas importantes para Sumaré.