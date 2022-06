A assinatura que faltava para que o projeto que proíbe Americana a receber lixo de outras cidades foi preenchida, nesta quarta-feira, pelo suplente de vereador Tite (PDT). Tite está no lugar da vereadora Leonora do Postinho (PDT), que faltou da sessão por motivos de saúde.

Por se tratar do mesmo assunto do projeto de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos) que havia sido rejeitado em plenário, o novo projeto precisava de 13 assinaturas para entrar em votação.

A nova proposta traz algumas mudanças no texto. A principal delas é que o aterro de Americana poderá receber resíduos de outros municípios desde que sejam destinados à reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético do material – usina de reciclagem – que ainda não foi construída. Caso fique como está, sem a usina e enterrando o lixo da forma tradicional, o projeto atual também vai proibir o recebimento do material de outros municípios.

Assinaram a proposta: Dr. Daniel (PDT), Gualter Amado (Republicanos), Juninho Dias (MDB), Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSDB), Marschelo Meche (PL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel (Republicanos), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL), Vagner Malheiros (PSDB), Wagner Rovina (PV) e Tite (PDT).