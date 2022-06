Um grupo de vereadores de Americana apresentou novamente na Câmara Municipal um projeto que proíbe o município de receber lixo de outras cidades – agora com uma condição. Uma proposta semelhante, de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos) foi rejeitada no legislativo em abril.

A nova proposta traz algumas mudanças no texto. A principal delas é que o município poderá receber resíduos de outros municípios desde que sejam destinados à reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético do material – usina de reciclagem. Por se tratar do mesmo assunto daquele que já havia sido rejeitado em plenário, o novo projeto precisa de 13 assinaturas para entrar em votação.

Até o momento, a nova proposta recebeu 12 assinaturas, restando apenas uma para entrar em tramitação. São os vereadores que assinaram: Dr. Daniel (PDT), Gualter Amado (Republicanos), Juninho Dias (MDB), Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSDB), Marschelo Meche (PL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel (Republicanos), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL), Vagner Malheiros (PSDB) e Wagner Rovina (PV).

“Sou morador da região e estou cobrando essa última assinatura. Eu sou contra enterrar o lixo. Mas, a empresa construindo a usina de reciclagem, que foi o compromisso firmado, pode vir lixo de qualquer outra cidade. Mas do jeito que está, enterrando lixo, vai ser muito ruim para o pós-anhanguera e o pós-represa, dessa forma eu sou contra”, disse o vereador Juninho Dias.