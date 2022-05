O Aterro Sanitário de Americana está recebendo lixo da cidade de Santa Bárbara d’Oeste temporariamente. A informação foi confirmada nesta terça-feira por vereadores barbarenses e também pela prefeitura, através de nota oficial.

O motivo do envio do lixo para a cidade vizinha é a interdição parcial do aterro municipal de Santa Bárbara realizada pela Cetesb na última quarta-feira, por falta de algumas licenças.

Até 2017, o aterro barbarense funcionava de forma regular, mas sem mais espaço para crescimento. Por esse motivo, a prefeitura havia pedido autorização para mais espaço para depósito dos resíduos. Já em 2019, em nova visita, o órgão identificou que mesmo com a ampliação o espaço havia chegado ao limite e que o local estava recebendo novas obras de ampliação, porém sem as licenças necessárias, o que teria resultado em multas e na interdição de quarta-feira.

A prefeitura de Santa Bárbara se posicionou:

NOTA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que com a interdição parcial do Aterro Sanitário Municipal, os resíduos coletados são encaminhados para a UTGR Ambiental Ltda, em Americana.

O custo de descarte será equilibrado ao custo de operação do Aterro Sanitário, que devido à interdição terá o volume de serviços reduzidos.

AMERICANA. O aterro de Americana é particular e possui autorização para receber lixo de outras cidades, uma lei de 2019. O recebimento de “lixo de fora” é alvo de críticas na Câmara Municipal por vereadores. Gualter Amado (Republicanos) teve seu projeto que revogava a lei com a permissão rejeitado na última semana.