Zuino do Nosso Bar morre de Covid

JESUINO SILVA SOUZA, conhecido como Zuino, dono do Nosso Bar em Americana, morreu esta terça-feira vítima da Covid 19. Ele tinha 59 anos e era natural de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Deixa esposa.

O bar funciona por décadas na rua João Santa Rosa na região do São Luiz e resistiu a várias crises. Antes se chamava Bar do Zuino depois passou para Nosso Bar. Participou de algumas edições do Roteiro de Buteco, que levava a classe média de Americana para bares populares da cidade.

O sepultamento acontece esta quarta-feira no cemitério da Saudade.