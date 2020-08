Zezé Di Camargo e Luciano fazem 1o show Drive In no Allianz Parque

Nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, Zezé Di Camargo e Luciano brindam os 15 anos do lançamento de “2 Filhos de Francisco”. E, nesse contexto comemorativo, fazem o primeiro show em formato drive-in, que integra o time do Arena Sessions, no Allianz Parque, em São Paulo. O evento acontece em parceria com a Seara, que realiza o “Seara Drive In Fest” e vai começar às 21h com transmissão pelo portal UOL e pela Claro TV.

Para a estreia neste formato, Zezé Di Camargo e Luciano prometem um repertório especial e muitas surpresas durante a apresentação. “É o amor”, “Flores em Vida”, “No dia em que saí de casa”, “Sonho de amor”, “Pra mudar minha vida”, “A ferro e fogo”, “Vem ficar comigo”, “Coração está em Pedaços” e “Na hora H” são algumas das canções que provam a viagem no tempo, que assim traduzirá os 29 anos de sucesso da dupla mais romântica do Brasil.

“Eu quero surpreender neste show como a Seara surpreende no sabor e na qualidade. Será o nosso primeiro show drive-in. E, apaixonado por filmes que retratam épocas em que a diversão era assim, vou me inspirar em todo o romantismo da sétima arte e de uma forma tão intimista de curtir um filme. Preparem pq o amor vai estar no ar. E na ocasião brindar os 15 anos do filme sobre a nossa trajetória”, afirma Luciano Camargo

Para participar do evento e dividir palco com o irmão Luciano, Zezé Di Camargo voltou hoje de sua fazenda no interior de Goiás, aonde passa o período de distanciamento social ao lado da noiva, Graciele Lacerda, e dos pais Francisco e Helena, e fala sobre sua expectativa: “A necessidade de distanciamento social por conta da Coronavirus fez com que os drive-ins voltassem com força na indústria do entretenimento. E a Seara nos convocou e faremos o nosso primeiro drive-in. Popular nas décadas de 50 e 60, o serviço oferecido, sem que o cliente precise sair do carro, voltou em todo o mundo. Vai ser histórico, vai ser emocionante. Prometemos muito romantismo”.

Há quem diga que coincidências não existem, já que o universo conspira pelas conjunções felizes. Nesse sentido, é no mínimo vibrante fazer o drive-in numa data tão especial. “Antigamente, as pessoas iam ao cinema curtir filme desta forma. Nós, que já tivemos a nossa história na grande tela, vamos estrear neste formato no dia em que o longa ‘2 Filhos’ comemora 15 anos”, vibra Luciano.

Mais sobre o evento:

Nesta etapa, a Seara está ampliando ainda mais a experiência dentro da arena, com ativações criadas pela agência F/Malta. Já na entrada, o público recebe um kit de boas-vindas, com direito a foto sem sair do carro, bandeja, bastões neons luminosos personalizados, e um QR Code para compra da alimentação. Com o mesmo QR Code, é possível pedir música na playlist da Seara. A marca está com mais destaque nas arquibancadas, com a letra caixa da Seara acompanhada da logomarca.

A Seara, líder no segmento de alimentos congelados no Brasil, também está proporcionando sabor e qualidade, com um jeito novo, seguro e gostoso de lazer para toda a família. Fornecedora oficial de proteínas do evento, a Seara leva para arena um cardápio repleto e renovado com os produtos das linhas Gourmet, Nature, Seara e Incrível 100% vegetal.

Outra atração é a nova campanha protagonizada por Fátima Bernardes. O novo filme, que estreou na semana passada no intervalo do Jornal Nacional e será exibido na arena, destaca a preferência espontânea da apresentadora pela marca.

Segurança sanitária

A segurança é uma prioridade para a realização do “Arena Sessions”. Os organizadores elaboraram uma estrutura de segurança sanitária em conformidade com os protocolos estabelecidos pela Prefeitura e Governo de São Paulo, com aferição de temperatura, uso de máscara e até quatro pessoas por veículo.

As 285 vagas ficam distantes dois metros uma da outra e a permanência no veículo é obrigatória. A ida ao banheiro e a compra de alimentação, entregue na janela do carro, são solicitadas via WhatsApp. O público recebe todas as orientações sobre os protocolos de segurança desde o momento da compra do ingresso. As recomendações também estão disponíveis no link https://linktr.ee/allianzparque.

A nova temporada do “Arena Sessions” acontece até 20 de setembro. A programação completa está no hotsite www.arenasessions.com.br.