‘Zerados’ alimentam defensores de Teoria da Conspiração

Candidatos a vereador que não tiveram nenhum voto no último domingo- os famosos zerados- ajudaram a alimentar os defensores da teoria da conspiração de que houve ‘roubo’ de votos. Um grupo de menos de dez pessoas foram protestar no cartório eleitoral mas não apresentaram provas. Para um dos membros do grupo, ‘como se explica a existência de candidatos sem voto?’. O problema, na verdade, deve recair sobre os partidos, apesar de os candidatos serem de partidos que não elegeram vereadores- DEM, Rede e PCdoB.

SANTA BÁRBARA não teve candidato ‘zerado’- apenas uma candidata, do Solidariedade- que teve um voto. NOVA ODESSA Teve uma candidata zerada- do Republicanos. SUMARÉ foi a cidade recordista de candidatos zerados. Ao todo, cinco pessoas na cidade não tiveram nenhum voto. 3 do PSL, 1 do MDB e 1 do PSDB.