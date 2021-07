Zena com pratos especiais para o inverno

O restaurante italiano Zena – comandado pelo chef Carlos Bertolazzi, em parceria com o empresário Dudu Pereira – oferece opções para aquecer o inverno paulistano. Será possível degustar os pratos tanto no espaço físico da casa, que segue todas as recomendações que o momento atual pede, como no delivery, que abrange quase toda a cidade.

Presente há 12 anos no coração dos Jardins, o Zena não poderia deixar de lado seu clássico – e atemporal – Capelleti in Brodo (R$54). A novidade desse ano fica por conta do Polpetone com Fettuccine al burro e sálvia. A opção, bem recheada e saborosa, também pode ser servida com molho de tomate (R$83).

Com funcionamento de terça a domingo, as opções ficam disponíveis no menu até o final da estação.

SOBRE O ZENA

O chef Carlos Bertolazzi abriu seu Zena em janeiro de 2009, nos Jardins, junto do empresário Dudu Pereira, para oferecer a gastronomia italiana da Ligúria, em um espaço que remete ao charme de uma vila típica italiana. Em ambiente descontraído e arejado, envolto por paisagismo, serve entradas, pratos e sobremesas feitos inteiramente no local, como seu tradicional Grissini – oferecido como cortesia -, às focaccias, saladas ou o clássico e premiado Gnocchi Zena.

Aberto para o almoço e jantar, o restaurante é bastante convidativo a quem quer apreciar ainda drinks de receitas exclusivas, ou vinhos, expostos em uma “geladeira de padaria” – herança do estabelecimento antecessor -, que facilita o acesso e escolha do cliente sobre seu rótulo preferido. Entre eles, está o Zena Rosso, vinho da casa produzido artesanalmente na região de Monferrato, da região italiana do Piemonte, no noroeste do país.

Serviço Completo – ZENA

Horário de funcionamento: Terça a domingo – das 12h às 17h / das 19h às 22h.

Endereço: Rua Peixoto Gomide, 1901 – Jardins, São Paulo – SP, 01409-003

Telefone: (11)3081-2158 / Telefone Delivery: (11) 3082-9362