Zelenski saúda coalizão pró-Ucrânia

Da DW Brasil – A Ucrânia declinou da oferta da Rússia para negociar em Belarus sobre o atual conflito armado. Em mensagem em vídeo, o presidente Volodimir Zelenski argumentou que, em vez de neutro, o país vizinho está envolvido na invasão, pois também de lá partiram tropas para invadir a Ucrânia. No entanto, ele permanece aberto para negociações em outro local.

Na ocasião, Zelenski pediu solidariedade aos cidadãos belarussos: “A partir do seu território, as tropas da Federação Russa lançaram mísseis sobre a Ucrânia”, lembrou. Assim, é preciso que se posicionem com clareza, também considerando o referendo constitucional que se realiza neste domingo em Belarus. “Somos os seus vizinhos. Nós somos ucranianos. Sejam Belarus – e não Rússia!” apelou o mandatário.

Presidente Zelenski saúda “coalizão internacional” pró-Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, saudou a formação de uma “coalizão internacional” de países fornecedores de ajuda à Ucrânia, neste domingo, quarto dia da invasão russa de seu país. “Nós recebemos armas, medicamentos, alimentos, combustível, dinheiro. Uma coalizão internacional forte formou-se para apoiar a Ucrânia, uma coalizão anti-guerra”, disse em vídeo difundido nas redes sociais, citado pela agência France-Presse (AFP).

Zelenski saudou concretamente o envio de armas pela Alemanha e Bélgica, bem como o acordo europeu para a exclusão de bancos russos da plataforma internacional de pagamentos Swift, engrenagem essencial das finanças mundiais. O chefe de Estado agradeceu ainda particularmente a seu homólogo polonês, Andrzej Duda, por seus esforços pela integração da Ucrânia à União Europeia. Denunciando as “ações criminosas” da Rússia contra a Ucrânia, Zelenski lhes atribuiu “as características de um genocídio” e exortou a comunidade internacional a privar Moscou do seu direito de voto no Conselho de Segurança da ONU.