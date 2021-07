Zeladoria segue em Santa Bárbara

A Prefeitura segue com os serviços de zeladoria na cidade, cuidando dos espaços públicos. Nesta semana, uma das frentes de trabalho atuou em obras de melhoria na galeria de águas pluviais da Rua David Livingstone, no Santa Inês. A via também recebeu novas guias e sarjetas. Foi realizada a manutenção de boca de lobo na Rua Antônio Jair ZepeliN, no Jardim Europa, e a reconstrução de guias e sarjetas na Rua Francisco Priori, no Residencial Furlan.

Nos últimos dias, o serviço de capinação e limpeza foi realizado na Rodovia Ernesto de Cillo, na Rua Aristides Polezi, no Conjunto dos Trabalhadores, na Rua Vitorino Uetuki, na Vila Pântano, na Avenida Antonio Pedroso, além de áreas no Vale das Cigarras, Beira Rio e Cruzeiro do Sul.