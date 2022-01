Zeladoria avança em Santa Bárbara

A Prefeitura concretou nova canaleta no cruzamento das ruas do Centeio com Borracha, no Jardim Pérola nesta quinta-feira (20). É permitido somente o acesso local nos próximos dias para a cura do concreto.

O serviço de tapa buracos foi realizado nos últimos dias nas ruas Luiz Monaro e do Aço, no Jardim São Fernando, e nas ruas Dr. Felício Fernandes Nogueira e Euzébio Jorge da Silva, no Residencial Furlan.

E a capinação seguiu nas avenidas Santa Bárbara, da Amizade, da Saudade, Corifeu de Azevedo Marques, áreas do Residencial Dona Margarida, Rodovia Ernesto de Cillo, do Jardim das Orquídeas e do Jardim Itamaraty. Os serviços de zeladoria seguem nos próximos dias, de acordo com cronograma.