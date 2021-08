Zeca Camargo relembra artistas que seguiram solo no “Replay” desta quinta

O Replay desta quinta-feira (5) reúne artistas que saíram de bandas de sucesso para seguirem carreira solo. Já na abertura do programa, Zeca Camargo traz uma combinação de Beyoncé. Primeiro, ele toca “Survivor”, um trabalho dela no grupo Destiny’s Child. Logo depois, o anfitrião relembra o clássico “Single Ladies”, que foi uma febre no mundo inteiro em 2008. “Como fãs, às vezes criticamos e resistimos à decisão do nosso ídolo, mas muito deles acabam brilhando ainda mais sozinhos”, avalia o apresentador.

A playlist segue com mais uma dobradinha, desta vez com as canções “Every Breath You Take”, da banda The Police, e “We’ll Be Together”, na voz de Sting. “Eu adoro esse tema e com certeza ele fará parte de outras programações”, ressalta o jornalista.

Para continuar as comparações, os ouvintes ainda poderão conferir faixas como “Invisible Touch” (Genesis), “One More Night” (Phil Collins), “Marvin” (Titãs), “All Star” (Nando Reis), “All You Need Is Love” (The Beatles), “Woman” (John Lennon), entre outros.

O Replay é transmitido na Play FM toda quinta-feira, a partir das 18h, com reapresentações aos domingos no mesmo horário.

A rádio tem programação musical voltada para os sucessos dos anos 1980, 1990 e início dos anos 2000, podendo ser ouvida na Grande São Paulo em FM 92.1 e em todo o país pelo aplicativo Band Rádios para smartphones.