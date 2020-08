Zé Odécio marca convenção e vê time ‘afiado’

Pré-candidato a prefeito do Avante, o advogado Zé Odécio, foi o primeiro dos nomes que devem concorrer à sucessão de Omar Najar/MDB a marcar a data da convenção- será no dia 14 de setembro. “Será uma convenção de verdade, com todos presentes e animados para o processo”, afirmou.

Odécio disse ao NM que vê o time de pré-candidatos a vereador afiado e com grande vontade de renovar a Câmara de Vereadores.

COMPOSIÇÃO– Odécio foi um dos quatro pré-candidatos a prefeito que se reuniram em junho mirando futura união agora nas convenções, mas que não evoluiu. “Converso com vários pré candidatos a prefeito, mas estamos firmes no Avante, que terá nome na disputa majoritária”, disse.