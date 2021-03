Zé Odécio convocado pra sair a estadual

Depois de tirar o tapete e vetar a candidatura do advogado Zé Odécio para ser candidato a prefeito de Americana, agora o Avante quer ter o ‘homem’ como representante de Americana como candidato a deputado estadual. Os bastidores da política estão a todo vapor para as Eleições 2022 onde serão escolhidos novo: Presidente da República, Senador, Governador e Deputados Estaduais e Federais. A executiva federal do Avante já se adiantou e expressou interesse em lançar o nome do

Presidente do Avante Americana, Z. Odécio chamou atenção do partido em 2020 primeiramente lançando sua pré candidatura a prefeito da cidade. Ainda em pré campanha, o novo nome na disputa majoritária apresentou boa aceitação e crescia em popularidade a medida que se tornava conhecido.

No entanto, antes das convenções, o advogado abriu mão da disputa majoritária para fortalecer seu grupo com 29 candidatos a vereador. Como resultado, elegeu uma vereadora – Nathália Camargo – com 1.350 votos, sendo a mulher mais votada do município e hoje integra a mesa diretora do Poder Legislativo.