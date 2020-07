Zé Mentor. PT Americana emite nota de pesar

O PT Americana emitiu nota de pesar pela morte do ex-deputado Zé Mentor, que morreu de Covid 19 na madrugada deste sábado. Abaixo a nota da legenda onde Zé Mentor manteve toda sua trajetória política.

Americana sempre teve um espaço enorme de muito carinho e atenção reservado no coração de José Mentor.

Quando Antonio, o Totonho, seu irmão mais novo, decidiu se enraizar em solo americanense, o mais velho também cuidou de nossa cidade como cuidava do caçula. São incontáveis as vezes que era possível trombar com Zé por Americana. Tanto é, que naturalmente o consideramos um eterno deputado da cidade.

Hoje, com sua partida desse plano, deixa saudades na família e tantos amigos que cativou por aqui. Que possamos levar conosco todo o amor e dedicação que José Mentor sempre teve com nossa cidade, mantendo viva a chama da esperança em tempos tão difíceis como esse.

Agora vai, brilhar onde agora te chamam, pois quem te conhece sabe bem que sempre atendeu quando foi chamado. E você, que sempre foi estrela, nasceu para brilhar e hoje vai com Deus levar sua luz para o ponto mais alto do céu.

José Mentor eternamente presente!

Todos os sentimentos à família Mentor do PT de Americana