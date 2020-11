Youtuber ‘refaz’ virgindade para poder leiloar

A youtuber Ana Otani diz que passou por uma cirurgia de reconstrução do hímen para rifar a ” nova virgindade”. Alvo de ofensas por causa da ação, a influenciadora, que vende conteúdo adulto na internet, defendeu o direito de realizá-la.

“Eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu! As regras são minhas! Vou fazer sexo com um homem desconhecido, porém, ele me conhece e me quer a ponto de comprar a rifa! A única diferença de sexo de balada é que eu vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro!”, escreveu no Twitter.

Na mesma rede social, a ex-BBB e cam girl Clara Aguilar defendeu Ana. “A Ana Otani reconstruiu o hímen e vai rifar a virgindade nova dela. Ai tem milhões de mulheres descendo o cacete criticando a menina. Oxi…a pepeca é dela, ela que quer rifar. Se a pepeca dela vale milhões, deixa a menina. Não gosta? É só não rifar a sua”.