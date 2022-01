Yoga pra quem busca saúde e equilíbrio

Chakras significa “roda” em sânscrito, antigo dialeto do Norte da Índia. Eles são caracterizados como poderosos centros de energia do corpo e, embora sejam invisíveis aos olhos, esses pontos energéticos também são responsáveis pelo equilíbrio do corpo e espírito.

A prática do yoga está diretamente relacionada aos chakras e ajuda ativar a energia que está dentro de cada ser humano. Para explicar como isso acontece, a doutora em psicologia, professora espiritual e de yoga, Anodea Judith escreveu há 25 anos o livro Chakras: o guia clássico para o equilíbrio e a cura do sistema energético. Agora, esta obra, que já vendeu mais de 300 mil cópias pelo mundo, ganha uma nova edição atualizada e com capítulos extras pela Editora Mantra, do Grupo Editorial Edipro.

Durante 352 páginas, a autora revela que existem sete chakras, que são como rodas energéticas no corpo astral. Seis deles são encontrados ao longo da coluna e o sétimo está localizado no topo da cabeça. Eles atuam como portais entre os planos físico e espiritual e oferecem oportunidades de desenvolvimento, evolução, transformação, equilíbrio, cura física e emocional.

“Como sete modalidades vibratórias, os chakras formam a mítica Ponte do Arco-íris, um canal que conecta céu e a Terra, corpo e mente, espírito e matéria, passado e futuro. Enquanto enfrentamos os tumultuosos períodos da nossa era atual, os chakras são como engrenagens que comandam a espiral da evolução e nos fazem avançar constantemente rumo às fronteiras ainda desconhecidas da consciência e de seu infinito potencial. O corpo é um vínculo de consciência e os chakras são as rodas da vida que carregam esses vínculos durante seus desafios, tribulações e transformações.” (Chakras, p. 23)

Com uma abordagem prática e linguagem de fácil entendimento, Anodea Judith guia o leitor em uma poderosa jornada pelos níveis transcendentes da consciência física e espiritual, passando por cada chakra existente. “Este livro é um mapa para a jornada da consciência. Você pode considerá-la como um ‘manual do usuário’ para o Sistema dos Chakras. Este mapa, como qualquer outro, não lhe dirá aonde você deve ir, mas o ajudará ao longo da jornada que deseja fazer”, conta Judith.

Leitura indicada para professores e praticantes de yoga, principalmente para aqueles que buscam uma vida equilibrada, mais saúde e uma profunda transformação pessoal, Chakras ensina a explorar e equilibrar os sete pontos energéticos em adultos e crianças, por meio de meditações poéticas e movimentos simples do yoga.

Ficha técnica

Título: Chakras: o guia clássico para o equilíbrio e a cura do sistema energético

Autora: Anodea Judith

Editora: Mantra

Assunto: Yoga

ISBN: 9786587173085

Edição: 1ª edição

Número de páginas: 352

Preço: R$ 79,00

Onde comprar: https://amzn.to/3qs5Xcp

Sobre a autora: Anodea Judith é fundadora e diretora do Sacred Centers, uma autora inovadora e professora espiritual. Ela tem mestrado e doutorado em psicologia e saúde humana e é professora de yoga com certificação de 500 horas. Judith é considerada, nos Estados Unidos, uma das maiores especialistas na relação entre chakras e questões terapêuticas e também na interpretação do Sistema dos Chakras no contexto do estilo de vida ocidental. Ela ministra workshops no mundo inteiro e oferece certificações relacionadas ao seu trabalho no Sacred Centers.