Posições de Yoga aliviam dores na terceira idade

Em Outubro, é comemorado o mês dos idosos, para celebrar aqueles com mais experiência que fazem parte da nossa sociedade. Infelizmente, atingir idades avançadas, em alguns casos, também pode ser sinônimo de desconfortos causados por problemas físicos ou emocionais. Hábitos saudáveis como a alimentação correta e a prática regular de yoga podem trazer conforto e alívio de sintomas.

De acordo com o professor de yoga e criador do Método Kaiut, Francisco Kaiut, os cuidados com idosos envolvem diversas áreas e o método desenvolvido por ele possui posições adaptáveis para as necessidades de cada tipo de corpo e de todas as idades. Além disso, Kaiut defende que as posições têm impacto direto em diferentes zonas do corpo, fato que faz com que haja alterações tanto nas sensações físicas pelo estímulo das articulações, quanto no lado emocional por proporcionar uma regulação do sistema nervoso, diminuindo efeitos do estresse e ansiedade.

Por isso, o especialista sugere algumas posições de yoga para estimular o início da prática nos idosos.

Primeiramente, para alívio da ansiedade, pode-se deitar no chão com as pernas para cima, apoiadas na parede. Para garantir que o corpo esteja relaxado e seguro na posição, deve usar-se apoio – como uma almofada – embaixo da cabeça ou do quadril. A distância do quadril da parede também deve ser ajustada de acordo com cada corpo. A ideia é ficar confortável na posição, sem dores! Mantendo-se na posição por alguns minutos, é possível deixar que a gravidade desacelere o corpo, proporcionando um interior mais saudável.

Ao trabalhar simultaneamente diferentes articulações, o yoga funciona como aliado do sistema nervoso, regulando o mesmo e criando resultados positivos em todo o corpo. Outra posição que pode ajudar é o Sukhasana na cadeira, ou seja, sentar-se em uma cadeira com os pés e os joelhos juntos, em seguida, elevar o calcanhar esquerdo sobre o joelho direito. Pode-se também curvar o corpo para frente, caso haja disponibilidade de movimento para fazer isso sem despertar insegurança e dor. Depois de alguns minutos, deve-se inverter a perna e repetir. Assim, o yoga ajuda a preservar funções cognitivas, massageia internamente os órgãos e descomprime vasos, trazendo alívio, conforto, mobilidade e qualidade de vida.

Sobre Francisco Kaiut

Francisco Kaiut é um professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural que dedicou sua vida a encontrar uma abordagem simples e fácil para lidar com os desconfortos no corpo, dores crônicas e ansiedade. Essa busca resultou na criação do Método Kaiut Yoga, um método moderno de yoga que proporciona saúde e bem-estar, especialmente frente aos problemas da vida contemporânea.