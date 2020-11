Xuxa sobre filme polêmico: “Não transei, aquilo é ficção”

A apresentadora Xuxa Meneghel, atualmente na Rede Record, participou neste domingo (1º) de entrevista no programa Fantástico, da TV Globo, onde comentou sobre seu livro infantil, ‘Maya, Bebê Arco-Íris’, sua recente autobiografia, ‘Memórias’, e polêmicas que surgiram com o tempo. Entre os assuntos, esteve o filme “Amor, Estanho Amor”, um dos maiores tabus de sua carreira.

“É muito bom (ter sido perguntada sobre o filme), porque cada vez que eu falo sobre isso as pessoas levantam essa bandeira, dizendo: mas você transou com um garoto de 12 anos num filme. Então, vamos lá: eu não transei, aquilo é ficção, é ficção, senão, o Arnold Schwarzenegger deveria estar preso, porque matou um monte de gente nos filmes dele”, disse Xuxa à jornalista Renata Ceribelli.

A Rainha dos Baixinhos ainda recomendou que as pessoas assistam ao filme, que trata de um tema bastante atual, segundo ela. “Quem não viu o filme, por favor, veja. Porque esse filme fala de uma coisa muito atual, que é a exploração infantil, isso é a realidade de muita gente. Não é minha realidade, mas é a realidade de muita gente”, afirmou.

“Então, antes das pessoas me criticarem, as pessoas deveriam saber que isso existe, diariamente, nesse país e no mundo todo, mas, principalmente, nesse país. Muitos meninos e meninas são vendidas, vendidos e vendidas para políticos, para pessoas que se dizem que têm poder, então, isso é muito importante as pessoas falaram, sim, desse filme”, completou.