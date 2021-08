XPUC-Campinas terá vagas de estágio, exposição e tour virtual

A edição 2021 do XPUC-Campinas, evento gratuito e on-line que reúne Universo PUC-Campinas, Feira de Estágios e Mostra de Talentos da Graduação, acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de agosto, de forma totalmente virtual. Aberto ao público durante 72 horas, o evento promoverá um tour pela infraestrutura universitária, uma exposição com produções acadêmicas de sucesso, além da conexão de estudantes com o mundo do trabalho. (Inscreva-se clicando aqui e confira toda a programação)

Organizado por meio de uma plataforma 3D, que possibilita o acesso por smartphone e desktop, o evento colocará os participantes em contato com as múltiplas experiências acadêmicas. Serão apresentadas as diversas possibilidades ofertadas pela Universidade, como cursos, intercâmbios culturais, instalações físicas e bolsas de estudo, bem como projetos de destaque desenvolvidos pelos alunos. Além disso, será possível interagir com empresas, partilhar dúvidas profissionais e se cadastrar para vagas de estágio. As interações acontecem das 9h às 21h.

Embora ocupem o mesmo espaço, os eventos ocorrerão de forma independente, possibilitando aos participantes acompanhar vídeos, palestras, oficinas e informações focadas no seu interesse específico. O conteúdo contempla relatos de estudantes, professores e profissionais de mercado sobre experiências acadêmicas, dicas de carreiras e competências requisitadas pelas empresas no cenário atual. A experiência busca fortalecer o preparo dos alunos para o mundo do trabalho e garantir informações aos que pretendem ingressar em Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Atualização.

Universo PUC-Campinas

Voltado a alunos de Ensino Médio de escolas públicas e particulares que se aproximam do Vestibular, bem como a profissionais interessados em segunda graduação, mestrado, doutorado ou cursos de aprimoramento, o Universo PUC-Campinas objetiva ser espaço de informação, oferecendo ao seu público detalhes sobre a diversas profissões e sobre as oportunidades de desenvolvimento profissional.

Com mais de 60 Cursos de Graduação, além de Especialização, Mestrado, Doutorado e Extensão, a Instituição busca, por meio do evento, apresentar à comunidade suas propostas pedagógicas, suas instalações e equipamentos de ensino, e também seus diferenciais, que englobam oportunidades de intercâmbios e participação em atividades de empreendedorismo por meio de seu Programa Mescla.

Alunos, professores e funcionários, por meio de vídeos e interações on-line com palestras e plantões de atendimento, estarão disponíveis para responder às dúvidas dos alunos e demais visitantes. A plataforma é intuitiva, de fácil navegabilidade e faz uso de interação e gamificação modernas que ajudam a transmitir os aspectos da transformação digital pela qual a Universidade tem passado nos últimos anos.

Feira de Estágios

A Feira de Estágios, destinada a alunos da PUC-Campinas e ao público em geral, busca conectar os estudantes ao mundo do trabalho por meio da interação com empresas de diversos segmentos, para as quais poderão realizar cadastro de currículos e concorrer a vagas de estágio. Na oportunidade, haverá possibilidade de comunicação e participação por meio de chat, fóruns e palestras e oficinas.

Até o momento, 20 empresas expositoras confirmaram presença (Astra, CIEE, Companhia de Estágios, ClearSale, CPQD, Cultural Care Au Pair, EF Education, Global Estágios, HST Card Technology, Icaro Tech, Instituto de Pesquisas Eldorado, Lima Júnior, Domene e Advogados Associados, Matera, MB Labs Serviços de Tecnologia, Nube, Sensedia, Sicredi, SIDI, Sofist e TozziniFreire Advogados) e outras devem firmar acordo até a data de realização da atividade. Por enquanto, cerca de 800 vagas serão oferecidas.

Com a iniciativa, a Universidade pretende estreitar as relações com empresas, ajudando os estudantes a ingressar no mercado de trabalho antes da formação acadêmica. Cerca de 45% dos alunos da PUC-Campinas fazem estágio remunerado atualmente, de acordo o Escritório de Talentos e Carreiras. É a segunda universidade do Brasil com mais alunos estagiando com contrato desta natureza.

“Na Feira de Estágios, os alunos podem conhecer empresas, recrutadores e verificar qual organização mais lhes chama atenção. Podem, além disso, participar de workshops para refletir sobre a carreira que almejam construir. É uma oportunidade para conseguir um estágio e desempenhar na prática os conhecimentos adquiridos na Universidade”, diz a Profa. Dra. Rosemary Bars Mendez, coordenadora do Escritório de Talentos e Carreiras.

Mostra de Talentos da Graduação

A Mostra de Talentos da Graduação, por sua vez, tem a missão de reconhecer e valorizar os trabalhos finais desenvolvidos pelos graduandos da PUC-Campinas. Divididos em área de conhecimento, 136 projetos serão expostos com apresentação de pôsteres e depoimentos dos egressos responsáveis por sua produção, todos pela plataforma 3D.

A atividade também visa apresentar aos futuros estudantes e às empresas participantes um pouco do conhecimento produzido pelos alunos na Universidade.

Serviço:

“XPUC-Campinas”

Datas: 18, 19 e 20 de agosto

Horário: 0h de 18/08 até 23h59 de 20/08. Interações das 9h às 21h.

Local: evento on-line (acesso por meio de celular e/ou desktop)

Participação: gratuita (inscreva-se)