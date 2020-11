Xingou a PM na hora do voto e foi detido

Um homem foi detido neste domingo de eleições por desobediência e desacato em uma escola de Americana. A detenção aconteceu no Ciep “Prof. Anisio Spinola Teixeira” no bairro São Jerônimo já no período da tarde.

A equipe fazia a Operação Eleições 2020 no CIEP por volta das 14h quando foi realizada abordagem a um rapaz que estava alterado no local. No momento da abordagem W.A.C. desobedeceu às ordens dos policiais, vindo ainda a ofender a equipe, sendo necessário contê-lo, posteriormente foi submetido à busca pessoal e nada de ilícito localizado.

Diante dos fatos, realizada a condução dele até à Central de Polícia Judiciária e após trabalhos cartorários ele foi liberado pela Autoridade Policial, W.A.C. responderá pelos crimes de Desacato e Desobediência.