Foi xingado por GM, depois detido e liberado

Um rapaz que teria xingado um Guarda Municipal de folga em Americana chegou a ser detido no sábado por conta de uma briga, mas foi liberado no mesmo dia. O caso aconteceu por volta do meio dia na av. Florindo Cibin com rua Canadá, região do Parque das Nações.

A equipe de Romu Canil fazia patrulhamento e a equipe foi informada de uma briga envolvendo um guarda municipal na região do Parque das Nações. Quando estavam chegando no local, os guardas observaram que uma pessoa saiu correndo.

A equipe logo conseguiu alcançar o fujão. Durante a abordagem, o homem ofereceu resistência e os GMs afirmam que foi necessário uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo.

Durante o procedimento da detenção, o rapaz desferia palavras de baixo calão à equipe chegando inclusive a cuspir em um Guarda. Após contido, realizada busca pessoal e nada ilícito encontrado.

O rapaz disse que o Guarda de folga teria passado e começado a ofendê-lo. Teria dito que iria realizar disparos de arma fogo em sua casa e matá-lo.

O homem teria contra si denúncias de envolvimento com tráfico de drogas e foi conduzido e apresentado a CPJ local. A autoridade policial fez o registro dos fatos logos após liberando os envolvidos.