Xiaomi faz Mi Fan Festival. Descontos de até 40%

A Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, realiza, pela segunda vez no Brasil, o Mi Fan Festival 2021. A campanha, que acontece até 11 de abril, promete empolgar todos os amantes e admiradores da marca, com ofertas de até 40% de desconto. Entre os produtos contemplados na campanha, destaque para o Redmi Note 10 Pro que terá um lote à venda especialmente durante o Festival. Ainda em smartphones, os fãs da marca terão a oportunidade de conferir ofertas dos modelos Redmi Note 9S, Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro.

Os consumidores também poderão aproveitar diversas promoções de produtos do tradicional ecossistema da Xiaomi, entre eles, o Relógio inteligente Amazfit Bip Lite, o dispositivo de streaming Mi TV Stick e a Luminária com sensor de movimento Mi Motion.

“O Mi Fan Festival é a tradução do conceito que a Xiaomi tem desde a sua fundação, ou seja, o fã é o nosso principal ponto motivacional na busca sempre pela inovação, desenvolvendo soluções que possam facilitar a tornar as experiências diárias ainda mais incríveis e prazerosas. Nosso objetivo é que possamos levar a experiência Xiaomi a ainda mais brasileiros e esta campanha materializa este desejo”, afirma Thiago Araripe, gerente de marketing da Xiaomi Brasil.