Xiaomi da dicas de presente de Natal

Com a aproximação do Natal, surge a dúvida em como surpreender as pessoas com um presente que realmente seja criativo e funcional. Consolidada no Brasil desde 2019, a marca Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, apresenta algumas sugestões de presentes inovadores e ideais para diferentes perfis na noite natalina.

Mi Smart Speaker. A caixinha de som inteligente da marca chinesa oferece a possibilidade de conectar outros diversos dispositivos e interagir por meio de comandos de voz. A Mi Smart Speaker de 12W é compatível com o Google Assistente e permite conexão Wi-fi. Com a caixa de som é possível gerenciar todos os dispositivos inteligentes Xiaomi, incluindo o TV Box ou Stick, aspiradores, câmeras, lâmpadas, projetores e outros produtos da marca.

Mi TV Stick. O dispositivo transforma qualquer televisor em smart TV, sendo ideal para quem é apaixonado por séries e filmes. O gadget é compatível com os principais serviços de streaming de vídeo de todo o mundo, como Netflix, Amazon Prime e YouTube, além de ser integrado ao Google Assistente e ter o Chromecast instalado. Para aplicar a Mi TV Stick basta conectar o dispositivo no HDMI da TV, com a entrada micro USB.

Luminária Portátil com LED e Luz Ambiente Yeelight. Para quem busca um presente que une iluminação, tecnologia e design, a Luminária Yeelight é perfeita. O design elegante foi desenvolvido por equipes multinacionais para simular a chama de uma vela, não somente na forma, como também na oscilação da luz. Para ajustar a intensidade do brilho ao ambiente, basta girar a parte superior da luminária.

É possível controlar as funcionalidades da luminária via aplicativo, com alternativas pré-configuradas, como o modo noite, que simula a chama de uma vela para uma noite a dois.

Patinete Elétrico Mi Electric Scooter. Já para quem adora uma alternativa de mobilidade sustentável e moderna, a dica é apostar no Patinete Elétrico Mi Eletric Scooter. Com design premiado mundialmente, o patinete roda até 30 km com apenas uma carga de bateria e atinge uma velocidade de até 25km/h. Para maior comodidade, esse modelo é dobrável e possibilita que seja facilmente carregado nas mãos para onde for, inclusive ser colocado no porta-malas de um carro.

