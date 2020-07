Xiaomi aposta em concurso de fotos para crescer

Diante do isolamento social que todo o país ainda atravessa, a Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, realiza a campanha fotográfica Escape com Xiaomi. As inscrições ficam abertas até 27 de julho.

Para participar é simples: basta tirar uma foto na sua casa com smartphone e usar objetos para criar uma cena de um contexto ou circunstância em que gostaria de estar. Depois, é necessário postar a foto no Instagram utilizando a hashtag #EscapeComXiaomi, marcando a conta Xiaomi Brasil (@xiaomi.brasil). É importante manter o perfil desbloqueado para que a empresa tenha acesso ao conteúdo. Vale ressaltar que não é permitido a edição de imagem por meio de softwares profissionais.

Para a avaliação das fotografias, serão levados em conta aspectos criativos, a qualidade da imagem, a composição e ligação com o tema proposto pela promoção, com infinitas possibilidades de cenários.

Serão decididos 10 finalistas de cada país, e três vencedores serão escolhidos dentre eles. Entre os 15 vencedores (Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México), terá um grande prêmio da América Latina: um voucher de 3 noites para duas pessoas no Resort Secrets Aura Cozumel, na Ilha de Cozumel, no México, que pode ser utilizado até 22 de dezembro de 2021.

No caso dos prêmios no Brasil, o primeiro colocado ganhará 1 (um) Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 + 1 (um) Mi Smart Compact Projector; o segundo será contemplado com 1(um) Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 + 1 (um) Mi TV Box; e o terceiro lugar receberá 1(um) Smartphone Xiaomi Redmi Note 9.

Os resultados serão divulgados por meio de postagem no Facebook e Twitter e da ferramenta “Stories” no Instagram, ficando posteriormente registrada para conferência.

Para mais informações acesse o site: https://xiaomi.distribuidornacional.com.br/termos-e-condicoes-promocao-escapecomxiaomi/

Sobre a Xiaomi

A Xiaomi Corporation foi fundada em abril de 2010 e está listada na principal da Bolsa de Valores de Hong Kong (1810.HK). O core business da empresa são smartphones e dispositivos inteligentes conectados por Internet das Coisas (IoT).

Atualmente, a Xiaomi é a quarta maior marca de smartphones do mundo e líder mundial em Internet das Coisas, com mais de 235 milhões de dispositivos inteligentes conectados a sua plataforma. A Xiaomi está presente em mais de 90 países e regiões ao redor do mundo e tem uma posição de liderança em muitos deles. Em julho de 2019, a companhia entrou pela primeira vez na lista Fortune Global 500, sendo a empresa mais jovem da relação.

Para mais informações corporativas sobre a Xiaomi, por favor visite https://blog.mi.com/en

No Brasil, a Xiaomi opera por meio da DL, importadora e distribuidora oficial de todos os produtos. Dentro do portfólio, destaque para smartphones, relógios, pulseiras e todo um ecossistema de produtos inteligentes, comercializados de forma oficial nas lojas do Shopping Ibirapuera e Shopping Center Norte, ambas em São Paulo, e no único e-commerce oficial, www.mi.com/br, além de sites de varejo tradicionais e marketplaces.