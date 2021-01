Xiaomi aposta em caixinha inteligente

Consolidada no Brasil com um portfólio de mais de 400 dispositivos inteligentes e referência em automação residencial, a Xiaomi traz ao país o Mi Smart Speaker, a caixa de som inteligente da marca. A novidade é um verdadeiro hub inteligente, um expoente da marca, que oferece a possibilidade de conectar outros diversos dispositivos e interagir por meio de comandos de voz. O Mi Smart Speaker de 12W é compatível com o Google Assistente e permite conexão Wi-fi. O dispositivo pode ser encontrado por R$ 699,99 nas lojas físicas da marca, localizadas nos shoppings Center Norte e Ibirapuera, em São Paulo, e no e-commerce oficial da empresa.

Sim, Smart Home. O conceito de casa conectada ganha um novo patamar com o Mi Smart Speaker. Com a caixa de som é possível gerenciar todos os dispositivos inteligentes Xiaomi, incluindo o TV Box ou Stick, aspiradores, câmeras, lâmpadas, projetores e todos os demais produtos da marca chinesa.

“Ok Google”. O assistente pessoal e o Chromecast do Google já estão instalados para que seja possível ouvir músicas, conferir as notícias, configurar alarmes, fazer perguntas e muito mais, tudo sem utilizar as mãos. Basta dizer “Ok Google” para acender as luzes, ajustar a temperatura do ambiente, verificar a agenda do dia, programar alarmes e acessar outras funções dos demais dispositivos conectados à caixa de som.

Sem perder o ritmo. Os principais serviços de streaming são compatíveis com o Mi Smart Speaker e estão disponíveis para funcionar por comandos de voz. Com ótimos recursos, a novidade oferece uma experiência sonora única, com médios e graves bem definidos que preenchem todo o ambiente. Suporta ainda a customização de áudio por DTS.

Compacta, elegante e portátil, a caixa de som foi projetada para harmonizar com qualquer ambiente e valorizar ainda mais o estilo da casa conectada, priorizando privacidade, conforto e segurança.