WSL terá mudanças de datas e novidade para a temporada

São Paulo, 10 de abril de 2021 – A World Surf League (WSL) anuncia mudanças de datas e novidades no calendário do Championship Tour (CT) 2021, que define os classificados para a decisão dos títulos mundiais no Rip Curl WSL Finals em setembro. O Oi Rio Pro apresentado pela Corona, em Saquarema (RJ), foi transferido para 11 a 16 de agosto e o Jeep Surf Ranch Pro passa a ser a próxima etapa depois da “perna australiana”, em junho. Já a grande novidade é a volta do México ao calendário após 15 anos, com o Corona Open Mexico apresentado pela Quiksilver de 5 a 15 de julho, em Barra de La Cruz, em Oaxaca.

Veja os próximos eventos após as etapas da Austrália:

6a: etapa: Jeep Surf Ranch Pro: 25 a 27 de junho, no Surf Ranch, Califórnia (Estados Unidos)

7a: Corona Open Mexico apresentado pela Quiksilver: 5 a 15 de julho, em Barra de La Cruz, Oaxaca (México)

8a: Oi Rio Pro apresentado pela Corona: 11 a 16 de agosto em Saquarema, Rio de Janeiro (Brasil)

9a: Outerknown Tahiti Pro: 22 de agosto a 1 de setembro em Teahupoo (Tahiti)

Final: Rip Curl WSL Finals 2021: 8 a 17 de setembro em Lower Trestles, Califórnia (Estados Unidos)

* Todos os eventos e datas ainda estão sujeitos a alterações devido à possíveis restrições relacionadas a COVID-19, inclusive para viagens internacionais.

“Desde o cancelamento do Circuito Mundial no início de 2020, a equipe da WSL tem trabalhado intensamente para retomar o CT e estamos orgulhosos em poder oferecer um calendário global em 2021”, disse o CEO da WSL, Erik Logan. “É uma prova do tremendo apoio de nossos atletas, parceiros do governo, comunidades locais e do trabalho árduo e comprometido da nossa equipe, que somos capazes de realizar com segurança os eventos para a decisão dos títulos mundiais no WSL Rip Curl Finals, que vai estrear em setembro”.

“É muito bom ver os atletas de volta às competições, vestindo a lycra de novo na Austrália”, disse Jessi Miley-Dyer, SVP of Tours and Head of Competition. “Estou animada por podermos confirmar o restante do Tour e já ansiosa para os próximos eventos, especialmente para ver as mulheres surfando ao lado dos homens em Teahupoo depois de 15 anos”, completa.

América Latina – Outra novidade é o Corona Open México apresentado pela Quiksilver para substituir o Santa Cruz Pro na Califórnia, que estava marcado para fevereiro e foi cancelado devido a COVID-19. Além do retorno do México ao calendário, a América Latina volta a sediar duas etapas do World Surf League Championship Tour, o que não acontecia desde 2007, quando também foi realizado um evento em Arica, no Chile. O Oi Rio Pro apresentado pela Corona inicialmente agendado para junho, foi transferido para agosto, na reta final para definir os cinco homens e cinco mulheres para o Rip Curl WSL Finals.

Curiosamente, as duas únicas etapas que aconteceram na América Latina, fora do Brasil, foram vencidas pelo tricampeão mundial Andy Irons (in memoriam). O havaiano ganhou a do Chile em 2007, nos tubos de El Gringo, em Arica, como também a de 2006, última vez que os melhores surfistas do mundo competiram no México. O evento aconteceu na cidade de Oaxaca, em Barra De La Cruz, praia paradisíaca conhecida pelos longos tubos que foi escolhida para receber o Corona Open Mexico apresentado pela Quiksilver. O evento foi confirmado como a sexta etapa do World Surf League Championship Tour e será disputado entre os dias 5 e 15 de julho.

Já o Corona Open J-Bay, originalmente programado para 25 de junho a 9 de julho, na África do Sul, bem como o MEO Pro Portugal em Ericeira, que também estava no calendário, foram oficialmente cancelados para esse ano. A WSL está trabalhando para que estes tradicionais eventos retornem em 2022.

Challenger Series – O Challenger Series é o novo campo de batalha para os surfistas mostrarem seus talentos na batalha pelas vagas para a elite do World Surf League Championship Tour. Nesta temporada reduzida, a WSL está confirmando quatro eventos para as categorias masculina e feminina, na Califórnia (EUA), Portugal, França e Havaí. As datas ainda serão divulgadas.

O Sydney Surf Pro e o Piha Pro New Zealand Challenger Series, que também estavam previstos, foram adiados para 2022 devido a COVID-19. A WSL espera que esses importantes eventos retornem ao calendário do Challenger Series no próximo ano.

As atualizações e mais informações sobre o calendário das etapas regionais do Qualifying Series, podem ser acessadas no WorldSurfLeague.com.

