Wings ganham paladares em Niterói

Elas são crocantes, douradas e super temperadas. A Umah Hamburgueria, em Niterói, acaba de lançar mais uma opção de delícia para o cardápio: a Umah Wings. A porção é com cinco maravilhosas sobreasas de frango empanadas com um tempero especial .

As Wings são servidas com acompanhamento de molho chilli ou maionese da casa, por R$ 23,99; além da opção do cheddar que pode ser pago à parte. “Me inspirei em uma receita da minha avó que eu amava as coxinhas que ela fazia. Eu adoro esse petisco e quis também abranger o cardápio para quem não quiser comer o hambúguer e ir para um lado mais protéico. Elas têm um tempero especial e um dos segredos é a forma que são fritas”, garantiu o empresário Allan Ouverney.

O menu da Umah Hamburgueria é produzido com insumos artesanais, principalmente a carne e o pão. O tamanho dos hambúrgueres são ideais para comer com as mãos e os acompanhamentos são simples como as elogiadas batatas. O segredo para ficarem sequinhas e crocantes está na temperatura do óleo. A maionese temperada também está entre os queridinhos da casa.