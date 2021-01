Willian Souza reeleito presidente da Câmara de Sumaré

O vereador Willian Souza (PT) foi reeleito para a presidência da Câmara Municipal de Sumaré, durante votação para eleição da Mesa Diretora, na tarde desta sexta-feira (1º). Com todos os 21 votos possíveis, o presidente foi reconduzido para mais dois anos de mandato à frente dos trabalhos legislativos. Completam a Mesa Diretora os vereadores Valdir de Oliveira (Republicanos – 1º vice-presidente), Silvio Coltro (PL – 2º vice-presidente), André da Farmácia (PSC – 1º secretário) e Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania – 2º secretário).

Desde que Sumaré alcançou o número de 21 vereadores, em 2012, esta foi a primeira vez que um presidente da Câmara foi eleito com todos os votos favoráveis dos demais parlamentares.

Durante a sessão também, que se encerrou por volta das 21h, os vereadores também votaram a composição das comissões parlamentares e do conselho de ética:

Comissão de Justiça e Redação

Presidente: Hélio Silva (Cidadania)

Vice-presidente: André da Farmácia (PSC)

Secretário: Joel Cardoso (PSD)

Suplente: Raí do Paraíso (Republicanos)

Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Raí do Paraíso (Republicanos)

Vice-presidente: Ulisses Gomes (PT)

Secretário: Silvio Coltro (PL)

Suplente: João Maioral (PDT)

Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas

Presidente: Lucas Agostinho (DEM)

Vice-presidente: Alan Leal (Patriota)

Secretário: Gilson Caverna (PSB)

Suplente: João Maioral (PDT)

Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo

Presidente: Tião Correa (PSDB)

Vice-presidente: Fernando do Posto (Republicanos)

Secretário: Ulisses Gomes (PT)

Suplente: Sirineu Araújo (PL)

Comissão de Segurança Pública

Presidente: Valdir de Oliveira (Republicanos)

Vice-presidente: Toninho Mineiro (PV)

Secretário: Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania)

Suplente: Silvio Coltro (PL)

Comissão de Meio Ambiente

Presidente: Ney do Gás (Cidadania)

Vice-presidente: Pereirinha (PSC)

Secretário: Rudinei Lobo (PL)

Suplente: Digão (DEM)

Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas

Presidente: Digão (DEM)

Vice-presidente: Toninho Mineiro (PV)

Secretário: Rudinei Lobo (PL)

Suplente: Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania)

Comissão de Direitos Humanos

Presidente: Ulisses Gomes (PT)

Vice-presidente: Valdir de Oliveira (Republicanos)

Secretário: Ney do Gás (Cidadania)

Suplente: Gilson Caverna (PSB)

Conselho de Ética

Presidente: Ulisses Gomes (PT)

Relator: Gilson Caverna (PSB)

Membro: Raí do Paraíso (Republicanos)

Suplentes: André da Farmácia (PSC), Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania) e Valdir de Oliveira (Republicanos)

POSSE

Pela manhã, os vereadores, o prefeito reeleito Luiz Dalben e o vice-prefeito Henrique Stein Sciascio tomaram posse em um evento restrito. Isolados em seus gabinetes, os vereadores foram chamados, um de cada vez, para assinar o livro de posse, fazer o juramento e receber o broche com o brasão da cidade, entregue pelo deputado estadual Dirceu Dalben, convidado de honra da cerimônia.

A sessão de posse que dá início à 17ª legislatura foi presidida pelo vereador Willian Souza, eleito com o maior número de votos no pleito de novembro. Toda a solenidade foi transmitida em tempo real pelo canal da Câmara Municipal no YouTube e seguiu medidas de restrição e distanciamento entre os presentes.