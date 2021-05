Willian Souza quer redução da tarifa a comerciantes em Sumaré

O pedido feito pelo presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), de redução na tarifa de água paga pelos comerciantes da cidade foi comunicado oficialmente à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré (Acias). O ofício foi protocolado na sede da entidade, nesta terça-feira (4). O parlamentar foi recebido pelo presidente da Acias, Juarez Pereira da Silva; pelo assessor jurídico da associação, Dr. Felipe Verza; e pela gerente Francislaine Pereira Braga.

O documento informa à Acias o conteúdo da moção nº 142/2021, aprovada com 20 votos favoráveis na sessão ordinária do dia 27 de abril, na qual Willian Souza solicita a concessionária Odebrecht/BRK Ambiental e a agência reguladora Ares-PCJ que os comerciantes paguem o mesmo valor da tarifa residencial. De acordo com a tabela da estrutura tarifária disponível no site da BRK, os comerciantes chegam a pagar até três vezes mais pela água que chega às torneiras dos estabelecimentos.

“A água que chega nas torneiras de uma casa é a mesma que chega ao hidrômetro de um comércio. Sendo assim, não entendemos a diferenciação de cobrança, ainda mais em um momento sensível crítico em razão da pandemia”, justifica Willian.

O parlamentar acredita que a redução na tarifa poderá aliviar as pressões financeiras sobre o comércio local, já penalizado pela pandemia, ao passo que não causará qualquer tipo de desequilíbrio econômico à empresa concessionária de água e esgoto em Sumaré.

“Sabemos que, para alguns setores do comércio, esta medida pode não surtir tanto efeito em suas economias, entretanto, para outros setores e principalmente o pequeno, aquele sem acesso a linhas de crédito, com suas contas somadas na ponta do lápis e papel, temos convicção que muito contribuirá”, destaca Willian.

O vereador reforça que seu mandato vem adotando medidas, propondo debates e reuniões com representantes do comércio e dos órgãos que os assistem, na tentativa de reduzir os impactos da crise provocada pela pandemia.

“Sempre que possível, na posição de Presidente da Câmara, tentamos propor leis, projetos e solicitações a inúmeros órgãos e autoridades públicas em diálogo com deputados, governador e o prefeito Luiz Dalben, além de manter contato com importantes entidades como a Acias para nos colocar à disposição na busca por alternativas que impactem positivamente o setor”, finaliza.