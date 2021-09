Willian Souza pede investimentos em infraestrutura e no HES

Durante a visita do governador João Doria a Sumaré, na manhã desta quinta-feira (9), o presidente da Câmara Municipal, vereador Willian Souza (PT), solicitou uma série de investimentos para o município. Três ofícios foram entregues pelo presidente da Câmara ao governador, com pedidos de obras viárias e de verbas para o Hospital Estadual de Sumaré (HES).

Um dos documentos solicita melhorias na alça de acesso ao distrito do Matão situada no km 109 da Rodovia Anhanguera. O ofício pede a abertura de um acesso pela lanchonete Sucão, no Jardim Nova Terra. Ainda sobre este ponto da rodovia, Willian Souza cobrou melhorias nos acessos para o bairro Jardim São Francisco.

Em outro ofício, o presidente do Legislativo Municipal pediu melhorias na Estrada Municipal Norma Marsom Biondo, “que muito influenciará na vida dos cidadãos, ainda mais se levarmos em consideração a possibilidade de duplicação do trecho de acesso à Rodovia dos Bandeirantes e o centro da cidade de Sumaré”, argumenta. Willian argumenta que o acesso hoje existente pela Bandeirantes é “ineficaz, inseguro e de mão simples, o que ocasiona inúmeros acidentes”. “Queremos também que seja removida a estrutura de pedágio que tem no acesso, porque é inaceitável qualquer possibilidade de reativar uma praça de pedágio naquele trecho”, completa.

Por fim, Willian Souza pediu que Doria reconsidere o corte de 6,5% na verba destinada ao Hospital Estadual de Sumaré, o que forçou o fechamento do serviço de oftalmologia, da enfermaria e urgência referenciada de pediatria. O vereador lembrou que cerca de 100 funcionários do hospital foram alvo de demissão em massa após o corte de R$ 8,45 milhões no orçamento anual da unidade de saúde, no início do ano.

“O Hospital Estadual de Sumaré é um dos maiores da Região Metropolitana de Campinas, com cerca de 750 mil atendimentos públicos por ano para munícipes de Sumaré, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara D’Oeste, Americana e muitos outros municípios do interior. Esse funcionamento tão expressivo permite a redução de demanda de pacientes atendidos em outros hospitais públicos da RMC, como o Hospital das Clínicas da Unicamp”, argumenta.

O presidente lembrou que o Estado de São Paulo ainda vive em situação de pandemia, o que evidencia a necessidade de máxima atenção com a saúde pública.