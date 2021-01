Willian Souza pede diligência no Hospital Estadual de Sumaré

O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), solicitou permissão para realizar diligências dentro do Hospital Estadual de Sumaré (HES), que foi alvo de corte de verbas por parte do Governo Estadual, no início de janeiro. Em ofício encaminhado à superintendência do HES, protocolado na tarde desta sexta-feira (22), Willian pede para verificar a situação da ala pediátrica da unidade.

A pediatria foi uma das áreas mais afetadas pelo corte de verbas e chegou a encerrar os atendimentos, deixando diversas famílias desassistidas. Cerca de uma semana depois, após pressões de políticos locais e da sociedade civil, o Governo Estadual voltou atrás e anunciou aporte de R$ 1,6 milhão para a retomada imediata dos atendimentos da ala pediátrica.

“O corte de mais de R$ 8 milhões no orçamento do Hospital Estadual representa um duro golpe contra os cidadãos de Sumaré e da região que dependem do SUS. Diversos serviços ficaram prejudicados, como consultas, exames e a ala oftalmológica. O Governo do Estado anunciou um recuo parcial e divulgou a retomada dos atendimentos da ala pediátrica, mas precisamos verificar de perto se a situação se normalizou de fato”, ressalta Willian.

No ofício encaminhado à superintendência do HES nesta sexta-feira, o parlamentar ressalta que a diligência na ala de pediatria deve ocorrer na presença de profissionais técnicos da saúde que integram o quadro de colaboradores do hospital.