Willian Souza homenageia profissionais da saúde em Sumaré

Em reconhecimento ao trabalho dos profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19, o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), apresentou moção de congratulação aos trabalhadores, especialmente àqueles que atuam na aplicação das vacinas. A moção nº 113/2021 foi aprovada por unanimidade pelos vereadores durante a sessão ordinária desta terça-feira (13).

Na homenagem, Willian Souza lembra que, desde o início da pandemia, anunciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no início de março de 2020, os profissionais de saúde estão dedicados no combate ao coronavírus em diferentes frentes de atuação.

“Há um ano, esse contexto era algo completamente novo para a sociedade e, em meio a inúmeras incertezas, as equipes de saúde, que, desde o início tratam o assunto com a devida seriedade, reuniram-se com frequência para discutir protocolos necessários de prevenção, combate e procedimentos médicos contra o vírus. Muitas vezes, ficam longe dos familiares devido o ofício profissional para defender nossa querida população”, reconhece o presidente do Legislativo Municipal.

Na moção, Willian fez questão de nomear os trabalhadores responsáveis pela organização dos dez pontos de vacinação administrados pela Secretaria de Saúde, por meio da coordenadora Maria Luiza Rodrigues e dos gestores e gestoras Heuller Diego Andrade, Luciana Siquette, Eliete Maria Pavan, Célia Lima, Cleude Magalhães, Fanuel Puiz, Ângela Maria Santos Paixão, Aletheia Roberta Arnas, Natália Ramos Amorim, Edilene Pedroni Barel, Tatiane Maria da Cruz Cotrim, Cinthia Almeida, Elza Araujo, Vania Silva, Aliamar Messias, Idevanete Tavares, Rodney de Jesus da Silva, Jolena Ventura e Elias José Correia.