Willian Souza declara apoio a trabalhadores da Honda

Durante a sessão da Câmara de Sumaré desta terça-feira (19), o presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), apresentou moção de apoio aos trabalhadores da Honda Automóveis Ltda e ao Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, em razão da luta encampada contra o Plano de Demissão Voluntária (PDV) anunciado pela empresa. O documento foi aprovado em plenário por unanimidade.

A moção explica que, há cerca de dez dias, o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região recebeu um ofício, enviado pela Honda Automóveis Ltda. No documento, a empresa anuncia um PDV para os colaboradores lotados na unidade de Sumaré aderirem, se assim quiserem. O sindicato se posiciona contra a medida e declara que faltam informações “evidentes” para garantir os direitos e a segurança econômica dos trabalhadores.

No documento, Willian esclarece que o PDV elaborado pela empresa, e que deverá ser concluído até 29 de outubro para aplicação em janeiro de 2022, os trabalhadores que estiverem interessados na demissão voluntária devem fazer a adesão e aguardar decisão do contratante. Os trabalhadores se reuniram em assembleia realizada em frente a fábrica da Honda para discutir a proposta apresentada pela empresa, que acabou negada. Agora, o sindicato aguarda uma nova reunião com a empresa para discutir as diretrizes que irão nortear a discussão.

José Donizetti Ferreira, membro da diretoria do Sindicato e trabalhador na Honda, esteve presente de forma virtual na sessão. Após a aprovação da moção, o sindicalista afirmou que não há garantias para os trabalhadores que optarem por ficar na Honda.

“Só temos incertezas, desemprego e desalento. O sindicato vem pedir o apoio aos vereadores da cidade para endossar essa discussão com a empresa. Agradeço o espaço cedido ao sindicato na Câmara Municipal de Sumaré, pois é um assunto que envolve mais de dois mil trabalhadores. Creio que essa discussão deva pressionar a Honda para que esclareça não só para os trabalhadores, mas para a própria cidade o que está, de fato, pretendendo fazer com a planta de Sumaré”, disse.

Para Willian Souza, “o Sindicato dos Metalúrgicos é uma referência sindical para a Região Metropolitana de Campinas. Se não fosse o trabalho do sindicato, não se haveria alcançado o salário e outros benefícios aos trabalhadores da Honda. Ao longo da presença da empresa em Sumaré, foram muitas lutas sindicais para se obterem essas garantias. A individualidade dos trabalhadores e suas respectivas escolhas são respeitadas por todos nós e acredito que pelo sindicato também. Nos restam, no entanto, algumas preocupações, como a de os trabalhadores serem iludidos para aceitarem esse PDV, o desemprego, que pode crescer na cidade, e a questão da arrecadação”, completa o parlamentar.

PROVIDÊNCIAS

Após o debate na Câmara, o presidente da Casa de Leis propôs uma série de encaminhamentos, que devem acontecer com o apoio do deputado estadual Dirceu Dalben (PL) e do deputado federal Henrique do Paraíso (Republicanos). Foram propostas reuniões com a Prefeitura de Sumaré, com o Sindicato dos Metalúrgicos e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, representada pela secretária Patrícia Ellen da Silva. Também foi sugerida reunião com o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), além da união de forças com a Assembleia Legislativa.

Ficou definido ainda que a Câmara de Sumaré enviará um ofício ao prefeito Luiz Dalben para que se institua uma comissão paritária para promover as interferências necessárias junto à empresa Honda, entre elas, um pedido de informação sobre todos os benefícios concedidos pelo município à empresa, desde sua instalação na cidade, ainda na década de 1990. A comissão deve também se reunir com a Prefeitura e a Câmara da cidade de Itirapina, onde a Honda possui outra unidade, para entender as propostas e os incentivos concedidos.

O vereador Willian Souza também defendeu o convite a um representante da Honda para ser ouvido na próxima sessão do Legislativo sumareense, e se colocou à disposição para participar das assembleias promovidas pelo sindicato com os trabalhadores. O parlamentar pediu ainda que o deputado federal Henrique do Paraíso promova uma reunião entre a Câmara Municipal e os ministros da Infraestrutura, da Economia, do Trabalho e Previdência Social, além do ministro do Desenvolvimento Regional, e o Ministério Público Federal e Estadual do Trabalho para acompanhar as homologações necessárias.