Willian Souza cobra repasse de verbas a ONGs de Sumaré

O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), cobrou informações sobre o atraso no repasse de verbas do Governo Federal para as entidades não-governamentais (ONGs) da cidade. O parlamentar apresentou as cobranças por meio do requerimento nº 29/2021, aprovado com 20 votos na sessão ordinária desta terça-feira (4).

O vereador informou que foi procurado por representantes de ONGs da cidade e demais associações do terceiro setor por conta dos atrasados de repasses públicos vindos do Governo Federal, interrompidos desde fevereiro deste ano.

“Estas entidades são pessoas jurídicas e sem fins lucrativos que desempenham atividades de interesse social, ocupando uma importante lacuna de atendimento à sociedade especialmente quando não há cobertura do próprio Poder Público”, defende Willian.

O requerimento enviado ao prefeito Luiz Dalben pede informações sobre quais entidades estão sendo prejudicadas pela falta de repasses da União e quais os valores em atraso para cada ONG. O vereador também questiona se os repasses de competência do Governo do Estado estão sendo pagos em dia.