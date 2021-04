Willian Souza alerta MP sobre crise por leitos infantis

Preocupado com a chegada do período mais frio do ano, quando aumentam as doenças respiratórias entre as crianças, o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), oficiou o Ministério Público Estadual, nesta quinta-feira (8), sobre a ‘crise’ por leitos infantis e pediátricos em hospitais públicos da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O parlamentar ainda enviou moção de apelo ao governador João Doria (PSDB) solicitando a liberação de novos leitos de enfermaria e de UTI infantil e pediátrico na região. A preocupação do vereador aumentou depois que o Hospital Estadual de Sumaré (HES), que funciona por meio de convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Unicamp, teve leitos pediátricos fechados devido ao contingenciamento realizado no início deste ano pelo Governo Estadual e, depois, para liberar mais espaços para tratamento de Covid–19.

A situação já havia sido denunciada pelo presidente da Câmara ao MP. “Com a chegada do outono, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que acomete os pulmões das crianças de forma similar à Covid–19, provoca longas internações. São crianças que, devido ao sistema imunológico imaturo, também ficam imunologicamente deprimidas e mais propensas a infecções gravíssimas. O aumento desse tipo de caso já é perceptível na rede de internações pediátricas”, alerta Willian.

No ofício enviado ao MP nesta quinta, Willian Souza pede que a promotora Luciane Cristina Nogueira Lucas Lo Ré “interceda na situação em tela para que possamos ter ciência de todos detalhes sobre leitos pediátricos na RMC com intuito de evitar a perda do bem maior tutelado pelo Estado Democrático de Direito, que é a vida humana”.

O parlamentar alega preocupação com a possível falta de leitos para crianças com doenças respiratórias durante um dos momentos mais delicados da pandemia em todo Brasil.

Apelo

Na sessão ordinária realizada na terça-feira (6), Willian Souza apresentou a moção de apelo nº 102/2021, aprovada com 18 votos favoráveis. O documento, enviado ao governador João Doria e ao Departamento Regional de Saúde (DRS VII), solicita a liberação de novos leitos de enfermaria e de UTI infantil e pediátrico na RMC.

“A Síndrome Respiratória Aguda Grave é causada por várias doenças, inclusive pelo Coronavírus, por isso, este apelo cumpre papel importante, além de ir ao encontro das necessidades da população da Região Metropolitana de Campinas”, conclui o vereador.

Na moção, Willian Souza ainda pede que a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) atue com maior celeridade, em caráter de urgência, a fim de evitar um colapso maior na rede de saúde e garantir o atendimento necessário para as crianças que têm problemas respiratórios crônicos.