Willian pede fim da cobrança de estacionamento no Hospital Estadual

O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), reforçou o pedido de suspensão da cobrança do estacionamento no Hospital Estadual de Sumaré (HES), administrado pela Unicamp. O parlamentar foi procurado por moradores, que denunciaram a implantação de um estacionamento pago dentro do hospital, que é público.

“Como se não bastassem os inúmeros reajustes que a população está sofrendo no preço de vários produtos e serviços, quem precisa de atendimento no Hospital Estadual de Sumaré ainda terá que pagar estacionamento. Estamos atuando para que essa cobrança seja suspensa o mais rápido possível”, diz Willian.

Por meio de ofícios encaminhados à superintendência do HES e ao governador João Doria, o presidente da Câmara pede que a cobrança seja revista e argumenta que o HES é referência em saúde pública tanto pra Sumaré bem como pra toda região. Os ofícios protocolados pelo presidente da Câmara endossam o pedido já feito pelo deputado estadual Dirceu Dalben pelo fim da cobrança. “Dezenas de pessoas de diferentes municípios visitam o local constantemente, seja para atendimento médico ou acompanhar paciente”, lembra o vereador.

O HES é um dos maiores hospitais da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e realiza 100% dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).